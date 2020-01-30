РЖД объявили о приостановке грузового сообщения с Китаем

С пятницы, 31 января, будет приостановлено грузовое железнодорожное сообщение между Россией и Китаем, следует из приказа РЖД.
Об этом информирует ТАСС.
С 31 января РФ также закроет 16 пунктов пропуска через границу с Китаем – в том числе железнодорожные и автомобильные. Будет приостановлено и пассажирское сообщение с Китаем – с пятницы сохранятся только поезда Москва – Пекин и Пекин – Москва.
Газета ВЗГЛЯД писала о первых транспортных ограничениях РФ с Китаем из-за коронавируса.
По данным на утро четверга из-за вспышки вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии в Китае умерли 170 человек, зафиксировано 7 тыс. 711 подтвержденных случаев заболевания.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Мария Михалкова-Кончаловская поделилась двухлетним снимком растяжки на пляже. Своим поклонникам в Instagram она пояснила о спортивных предпочтениях. Дочь известного режиссера Егора Кончаловского-Михалкова и актрисы Любови Толкалиной унаследовала не только актерские способности родителей, но и художественный дар одного из своих предков художника Василия Сурикова. Талантливая и настойчивая 19-летняя девушка еще несколько лет тому назад была озабочена […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Встряхивание головы для избавления от воды в ушах может привести к повреждению мозга / 24 ноября
- Суд обязал Ренату Литвинову заплатить штрафы за парковку / 17 января
- Эксперты создали рейтинг самых быстрых смартфонов 2019 года / 5 января
- Мнение: К пенсионерам Швеции будут подселять молодых мигрантов в рамках программы интеграции иностранцев / 26 декабря
- Новый год по-австралийски: Крис Хемсворт и Эльза Патаки нашли способ, как спасти свое поместье от небывалой засухи / 21 декабря
- В России увеличилось число гипертоников / 9 декабря
- Мнение: Зачем Герасим утопил Муму / 6 декабря
- В России кроссовер Changan CS55 представят в 4-х версиях / 18 декабря