РЖД объявили о приостановке грузового сообщения с Китаем

С пятницы, 31 января, будет приостановлено грузовое железнодорожное сообщение между Россией и Китаем, следует из приказа РЖД.

Об этом информирует ТАСС.

С 31 января РФ также закроет 16 пунктов пропуска через границу с Китаем – в том числе железнодорожные и автомобильные. Будет приостановлено и пассажирское сообщение с Китаем – с пятницы сохранятся только поезда Москва – Пекин и Пекин – Москва.

Газета ВЗГЛЯД писала о первых транспортных ограничениях РФ с Китаем из-за коронавируса.

По данным на утро четверга из-за вспышки вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии в Китае умерли 170 человек, зафиксировано 7 тыс. 711 подтвержденных случаев заболевания.





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