Палата представителей голосует по ограничению военных полномочий Трампа по Ирану

Палата представителей США в четверг проведет голосование по двум инициативам, призванным ограничить полномочия президента Дональда Трампа по проведению военных действий в отношении Ирана на фоне повышенной напряженности в отношениях между двумя странами.

Напомним, что это усиление напряженности пришлось на период после американского авиаудара, в результате которого погиб иранский генерал.

Инициатива, представленная демократом Ро Ханной, запрещает финансировать наступательные военные операции в отношении Ирана без разрешения Конгресса.

Инициатива, представленная демократом Барбарой Ли, предусматривает отмену выданного в 2002 году разрешение на применение военной силы в Ираке, которым, по словам демократов, администрация Трампа воспользовалась для эскалации враждебных действий с Ираном.

Некоторые представители администрации, в том числе советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен, действительно ссылались на это разрешение в качестве правового обоснования для удара против генерала Касема Сулеймани. Министр обороны Марк Эспер заявил, что основанием послужила вторая статья Конституции.

Ранее в этом месяце Палата представителей одобрила резолюцию, призванную ограничить полномочия Трампа по проведению военных действий в отношении Ирана без одобрения Конгресса. Как ожидается, Сенат вынесет на рассмотрение аналогичную резолюцию, представленную демократом Тимом Кейном, однако в связи с разбирательством по импичменту этот вопрос пока отложен.

Белый дом пригрозил наложить вето на обе инициативы, а их судьба в контролируемом республиканцами Сенате находится под вопросом.

Трамп в среду написал в «Твиттере», что хочет, чтобы «все, республиканцы и демократы, голосовали по велению сердца».

Позднее в среду президент также написал: «Нэнси Пелоси хочет, чтобы Конгресс отобрал у президентов полномочия, позволяющие давать отпор другим странам и защищать американцев. Поддержите ваших верховных главнокомандующих!»

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