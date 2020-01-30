Ученые сочли воду на Марсе пригодной для жизни

Исследовав химический состав осадков на дне марсианского кратера, исследователи убедились в пригодности жидкости на Марсе для органической жизни. Это еще одно подтверждение гипотезы о том, что ранее на поверхности Марса могло существовать множество обитаемых водоемов.

Новые данные исследователям были переданы марсианским ровером Curiosity, который в рамках недавней миссии спустился на дно кратера Гейла. В прошлом котлован диаметром 154 километра мог быть заполнен водой. На его дне были найдены осадки, состав которых исследователи подробно изучили.

Результаты исследования показали, что марсианская жидкость имела в составе хлорид натрия, кроме того, она была умеренно соленой, что делало ее похожей на воду в земных океанах. Уровень кислотности допускал существование органических форм жизни в крупных марсианских водоемах до тех пор, пока они не исчезли вследствие глобальной катастрофы.

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