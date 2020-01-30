Ученые сочли воду на Марсе пригодной для жизни

Ученые сочли воду на Марсе пригодной для жизни

30.01.2020, 18:47, Разное

Исследовав химический состав осадков на дне марсианского кратера, исследователи убедились в пригодности жидкости на Марсе для органической жизни. Это еще одно подтверждение гипотезы о том, что ранее на поверхности Марса могло существовать множество обитаемых водоемов.
Новые данные исследователям были переданы марсианским ровером Curiosity, который в рамках недавней миссии спустился на дно кратера Гейла. В прошлом котлован диаметром 154 километра мог быть заполнен водой. На его дне были найдены осадки, состав которых исследователи подробно изучили.

Результаты исследования показали, что марсианская жидкость имела в составе хлорид натрия, кроме того, она была умеренно соленой, что делало ее похожей на воду в земных океанах. Уровень кислотности допускал существование органических форм жизни в крупных марсианских водоемах до тех пор, пока они не исчезли вследствие глобальной катастрофы.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В 2020 году Нацбанк Украины планирует увеличение международных резервов Украины до более $29 млрд. Об этом на брифинге 30 января сказал глава Нацбанка Украины Яков Смолий, передает корреспондент издания «ГОРДОН». «Благодаря новой программе [сотрудничества] с Международным валютным фондом, привлечению официального финансирования и устойчивому интересу нерезидентов к облигациям внутреннего государственного займа будет продолжаться ежегодный рост международных […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика