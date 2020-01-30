Volkswagen анонсировал презентацию нового кроссовера

Компания Volkswagen анонсировала дебютный показ новой версии кроссовера. Модель по своему виду станет во многом походить на T-Cross, а в качестве платформы выбрана тележка MQB A0 IN.

Немецкий бренд разместил тизерное видео, в котором продемонстрирован новый кроссовер марки. На сегодня он не имеет конкретного названия. Дебютный показ модели намечен на 3 февраля текущего года и приурочен к проведению моторшоу в Дели. Авто рассчитано на местный рынок. При этом кроссовер может стать доступным в продаже на территории иных государств мира. Автомобиль создадут на платформе, которая применяется в конструкции компакт-кросса Skoda Vision In.

Ожидается, что Volkswagen станет напоминать кроссовер T-Cross. При этом модель получит более агрессивное оформление экстерьера и высокий клиренс. Во время мотор-шоу, вероятно, покажут концепт нового авто. Серийная сборка ожидается в продаже в 2021-м. По информации IndianAutosBlog, в состав линейки двигателей включат силовой агрегат объёмом 1 л, который станет работать в паре с 6-секциононй механической трансмиссией либо 7-диапазонным «автоматом». Производительность двигателя составит порядка 115 «лошадок». Помимо этого, ожидается использование в отдельных модификациях атмосферного ДВС объёмом 1,5 л. Полный привод для новинки не предусмотрен. Компания Volkswagen уже зарегистрировала патенты на ряд названий, которые затем могут применяться в качестве обозначения новых кроссоверов.

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