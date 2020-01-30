НБУ снизил учетную ставку до 11%

Национальный банк Украины понижает учетную ставку до 11% годовых с 31 января. Об этом 30 января сообщила пресс-служба НБУ.

«Национальный банк продолжает смягчение монетарной политики, чтобы обеспечить инфляцию на уровне цели 5% и поддержать устойчивый экономический рост. В 2019 году потребительская инфляция замедлилась до 4,1% (с 9,8% в 2018 году) – самый низкий уровень за последние шесть лет. Национальный банк достиг среднесрочной инфляционной цели 5% ± 1 процентный пункт, которую декларировал с 2015 года, даже быстрее, чем ожидалось. Укрепление гривны имело решающее влияние на стремительное замедление инфляции в конце 2019 года, нивелировав эффекты достаточно сильного потребительского спроса», – говорится в сообщении.

Учетная ставка определяет норму процента, взимаемого НБУ при рефинансировании коммерческих банков. С помощью учетной ставки регулятор влияет на инфляцию.

В апреле 2019 года Нацбанк впервые за два года понизил ставку – с 18% до 17,5%, затем в июле он снизил ее до 17%, в сентябре – до 16,5%, а в октябре – до 15,5%, в декабре – до 13,5%.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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