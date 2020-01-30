Путин: Решение о поправке в Конституцию будет принято в зависимости от итогов общероссийского голосования

Путин: Решение о поправке в Конституцию будет принято в зависимости от итогов общероссийского голосования

30.01.2020, 18:37, Новости дня

Если граждане не проголосуют за принятие поправки к Конституции, президент Владимир Путин не подпишет его, об этом сообщил он сам на встрече с представителями общественности.

«Нужно, чтобы люди пришли на пункты этого голосования и сказали, хотят они этого изменения или нет, чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках, или отклоняет его», – передает его слова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что примет решение по подписанию документа только после того, как проголосуют люди.

Также Путин напомнил, что для принятия изменений в Конституцию нужно только принять закон в парламенте, после чего собрать необходимое число одобрений от региональных властей.

«Но чтобы они вступили в силу, обычной процедуры в данном случае, на мой взгляд, недостаточно», – добавил он.

Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что общероссийское голосование по поправке может пройти не в один день.

20 января Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. 23 января Госдума единогласно приняла его в первом чтении, второе чтение, как сообщалось, должно состояться 11 февраля. Однако позже стало известно, что его могут перенести на февраль-март.



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Последнее: Если граждане не проголосуют за принятие поправки к Конституции, президент Владимир Путин не подпишет его, об этом сообщил он сам на встрече с представителями общественности. «Нужно, чтобы люди пришли на пункты этого голосования и сказали, хотят они этого изменения или нет, чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот […]

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