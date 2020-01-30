Курс евро превысил психологическую отметку

Курс евро превысил психологическую отметку

30.01.2020, 18:37, Новости дня

Курс евро впервые с 16 декабря поднялся выше 70 рублей.

Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на данные биржи.

В четверг сообщалось, что курс доллара расчетами «завтра» утром в четверга вырос на 43 копейки – до 62,97 рубля, курс евро поднялся на 45 копеек, составив 69,32.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent утром опускался до 58,16 доллара за баррель.



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