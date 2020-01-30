Тайна гибели студентов на Кольском полуострове: у них не было глазных яблок

В "Прямом эфире" – попытка разобраться в таинственных обстоятельствах гибели группы из десяти студентов Куйбышевского авиационного института на Кольском полуострове — в районе перевала Чивруай в 1973 году.
Следствие завершилось достаточно быстро, официальной версией гибели назвали переохлаждение, хотя загадок в этом деле до сих пор немало, а само оно до сих пор засекречено.
Известно, что нашли не всех сразу: в феврале обнаружили пятерых туристов, еще двоих — в марте, потом двоих — в мае и только в июне — последнего погибшего.
На лицах студентов застыла маска ужаса, что породило разные версии их смерти. Кто-то говорил, что они могли увидеть Снежного человека, кто-то вспоминал о аномалиях этого места – мол, здесь даже на местных порой нападает "морок".
А исследователь тайн XX века Владимир Нагаев в студии программы предположил, что причиной смерти студентов могло стать радиационно-химическое поражение.
"Поэтому их хоронили в закрытых гробах. Не было глазных яблок, потому что радиация их просто выжгла", — говорит Нагаев.
Немало и тех, кто считает, что ребята, действительно, не были достаточно подготовлены к суровым погодным условиям Кольского полуострова, тем более что на те дни были даны штормовые предупреждения.
Побывавший в первой поисковой группе на перевале в 1973-м Владимир Борзенков рассказывает, что погода тогда "была запредельной", и "выжить при такой погоде было практически невозможно".
Единственным, кто не верил в официальную версию и пытался сам выяснить причину смерти студентов, был двоюродный брат одного из погибших Виктор Ворошилов.
Команда программы собиралась вместе с ним в экспедицию на место гибели группы, но за две недели до ее начала Виктор был зверски убит.
Связана ли его смерть с попытками расследовать причины гибели группы студентов? Что удалось обнаружить корреспонденту программы во время экспедиции к месту трагедии?
Почему до сих пор это дело засекречено, если причиной смерти туристов действительно было переохлаждение?
Подробности – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В "Прямом эфире" – попытка разобраться в таинственных обстоятельствах гибели группы из десяти студентов Куйбышевского авиационного института на Кольском полуострове — в районе перевала Чивруай в 1973 году. Следствие завершилось достаточно быстро, официальной версией гибели назвали переохлаждение, хотя загадок в этом деле до сих пор немало, а само оно до сих пор засекречено. Известно, что нашли […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В немецком СМИ раскрыли секрет успеха РФ на Ближнем Востоке / 14 января
- CNN — итальянская полиция предотвратила создание новой нацистской партии / 1 декабря
- Зеленский анонсировал создание новых списков на обмен пленными / 15 января
- «Воплощение французской надменности» — 20 minutes объяснила, почему Макрона недолюбливают мировые лидеры / 2 декабря
- Москвичам пообещали восемь градусов тепла / 15 декабря
- Беларусь намерена в ближайшие три дня согласовать с Россией интеграционный пакет / 24 декабря
- Newsweek — в США считают, что украинский Boeing, разбившийся в Иране, был сбит зенитной ракетой / 10 января
- В «Современнике» рассказали о состоянии Волчек / 24 декабря