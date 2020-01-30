Тайна гибели студентов на Кольском полуострове: у них не было глазных яблок

В "Прямом эфире" – попытка разобраться в таинственных обстоятельствах гибели группы из десяти студентов Куйбышевского авиационного института на Кольском полуострове — в районе перевала Чивруай в 1973 году.

Следствие завершилось достаточно быстро, официальной версией гибели назвали переохлаждение, хотя загадок в этом деле до сих пор немало, а само оно до сих пор засекречено.

Известно, что нашли не всех сразу: в феврале обнаружили пятерых туристов, еще двоих — в марте, потом двоих — в мае и только в июне — последнего погибшего.

На лицах студентов застыла маска ужаса, что породило разные версии их смерти. Кто-то говорил, что они могли увидеть Снежного человека, кто-то вспоминал о аномалиях этого места – мол, здесь даже на местных порой нападает "морок".

А исследователь тайн XX века Владимир Нагаев в студии программы предположил, что причиной смерти студентов могло стать радиационно-химическое поражение.

"Поэтому их хоронили в закрытых гробах. Не было глазных яблок, потому что радиация их просто выжгла", — говорит Нагаев.

Немало и тех, кто считает, что ребята, действительно, не были достаточно подготовлены к суровым погодным условиям Кольского полуострова, тем более что на те дни были даны штормовые предупреждения.

Побывавший в первой поисковой группе на перевале в 1973-м Владимир Борзенков рассказывает, что погода тогда "была запредельной", и "выжить при такой погоде было практически невозможно".

Единственным, кто не верил в официальную версию и пытался сам выяснить причину смерти студентов, был двоюродный брат одного из погибших Виктор Ворошилов.

Команда программы собиралась вместе с ним в экспедицию на место гибели группы, но за две недели до ее начала Виктор был зверски убит.

Связана ли его смерть с попытками расследовать причины гибели группы студентов? Что удалось обнаружить корреспонденту программы во время экспедиции к месту трагедии?

Почему до сих пор это дело засекречено, если причиной смерти туристов действительно было переохлаждение?

Подробности – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

Источник: Вести

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Последнее: В "Прямом эфире" – попытка разобраться в таинственных обстоятельствах гибели группы из десяти студентов Куйбышевского авиационного института на Кольском полуострове — в районе перевала Чивруай в 1973 году. Следствие завершилось достаточно быстро, официальной версией гибели назвали переохлаждение, хотя загадок в этом деле до сих пор немало, а само оно до сих пор засекречено. Известно, что нашли […]