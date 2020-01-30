Новый хэтчбек Volkswagen Golf R лишили маскировки

Новый хэтчбек Volkswagen Golf R лишили маскировки

30.01.2020, 18:31, Разное

Немецкий концерн Volkswagen лишил 5-дверный хэтчбек модели Golf R какой-либо маскировки. Новый автомобиль имеет улучшенный дизайн, под капотом установлен 329-сильный турбированный мотор с рабочей камерой 2 л, прирост мощности в сравнении с серийным вариантом составляет 41 л. с.
Автомобиль заметили на дорогах общего пользования в испанской Барселоне. Прототип в «заряженной» версии не имел камуфляжа. Новшеством является массивный воздухозаборник в нижней части переднего бампера. Фары головного света и дневные ходовые огни выполнены светодиодными, зеркала заднего вида имеют ленточные повторители указателей поворотов. Машина имеет увеличенные колёсные диски и низкопрофильные шины. Подвеска занижена, под задним бампером установлены сдвоенные патрубки выхлопной

Модель седьмой генерации отличается изменённым дизайном, на боковинах имеются глубокие выштамповки, передняя часть кузова выполнена в корпоративном стиле. Решётка радиатора сужена. Презентация нового хэтчбека Volkswagen Golf R состоится в сентябре нынешнего года.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В "Прямом эфире" – попытка разобраться в таинственных обстоятельствах гибели группы из десяти студентов Куйбышевского авиационного института на Кольском полуострове — в районе перевала Чивруай в 1973 году. Следствие завершилось достаточно быстро, официальной версией гибели назвали переохлаждение, хотя загадок в этом деле до сих пор немало, а само оно до сих пор засекречено. Известно, что нашли […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика