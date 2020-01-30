Новый хэтчбек Volkswagen Golf R лишили маскировки

Немецкий концерн Volkswagen лишил 5-дверный хэтчбек модели Golf R какой-либо маскировки. Новый автомобиль имеет улучшенный дизайн, под капотом установлен 329-сильный турбированный мотор с рабочей камерой 2 л, прирост мощности в сравнении с серийным вариантом составляет 41 л. с.

Автомобиль заметили на дорогах общего пользования в испанской Барселоне. Прототип в «заряженной» версии не имел камуфляжа. Новшеством является массивный воздухозаборник в нижней части переднего бампера. Фары головного света и дневные ходовые огни выполнены светодиодными, зеркала заднего вида имеют ленточные повторители указателей поворотов. Машина имеет увеличенные колёсные диски и низкопрофильные шины. Подвеска занижена, под задним бампером установлены сдвоенные патрубки выхлопной

Модель седьмой генерации отличается изменённым дизайном, на боковинах имеются глубокие выштамповки, передняя часть кузова выполнена в корпоративном стиле. Решётка радиатора сужена. Презентация нового хэтчбека Volkswagen Golf R состоится в сентябре нынешнего года.

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