КХЛ. «Барыс» на своем льду переиграл «Нефтехимик»

КХЛ. «Барыс» на своем льду переиграл «Нефтехимик»

30.01.2020, 18:31, Новости дня

Матчем в Нур-Султане между местным "Барысом" и нижнекамским "Нефтехимком" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда обыграли команду из Татарстана со счетом 2:1 и практически обеспечили себе попадание в плей-офф Кубка Гагарина.

В составе победителей шайбы забросили Диц Даррен и Антон Сагадеев. У гостей единственная шайба оказалась на счету Мэтта Уайта.

"Барыс" располагается на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 71 очко. Уже сегодня казахстанский клуб может обеспечить себе досрочный выход в плей-офф, если "Куньлунь" не сможет в гостях победить челябинский "Трактор". У "Нефтехимика" осталось 50 баллов. Нижнекамцы занимают десятое место на Востоке.

Источник: Вести



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