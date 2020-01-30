В Минздраве рассказали, кто менее подвержен заражению коронавирусом

Специалисты Минздрава сообщили, кто менее чувствителен к новому виду коронавируса. В списке оказались дети и молодежь.
В документах сказано, что статистической информации касаемо зараженности среди детей на данный момент нет. В тексте описаны лишь редкие случаи заболевания, имеющие связь с новым видом инфекции. Как отметили эксперты, эти данные не дают возможности объективно проанализировать особенности недуга и характерные выражения клинической формы на каждой стадии. Молодежь также менее восприимчива к инфицированию.
Спецификой клинической картины наличия вируса у детей выступают ринофарингит, бронхит, пневмония и бронхиолит, о чем рассказали в Минздраве. Эти сведения медики получили по итогам наблюдений сезонных инфекций, вызванных коронавирусом.
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