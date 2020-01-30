Стала известна зарплата Медведева на новом посту

Стала известна заработная плата, которую будет получать на посту заместителя председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Указ президента РФ Владимира Путина вступает в силу с 16 января 2020 года. Согласно документу, Дмитрий Медведев будет ежемесячно получать денежное вознаграждение в размере 618 713 рублей.
Ранее в четверг, 30 января, члены Совета Федерации одобрили закон о введении должности заместителя председателя Совета безопасности России. Соответствующий документ также был одобрен в Госдуме.
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