Стала известна зарплата Медведева на новом посту

Стала известна заработная плата, которую будет получать на посту заместителя председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ президента РФ Владимира Путина вступает в силу с 16 января 2020 года. Согласно документу, Дмитрий Медведев будет ежемесячно получать денежное вознаграждение в размере 618 713 рублей.

Ранее в четверг, 30 января, члены Совета Федерации одобрили закон о введении должности заместителя председателя Совета безопасности России. Соответствующий документ также был одобрен в Госдуме.

Источник: Вести

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