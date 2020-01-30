В РФ представили премиальную версию «умных» смарт-часов Huawei Watch GT 2

В РФ представили премиальную версию «умных» смарт-часов Huawei Watch GT 2

30.01.2020, 18:30, Разное

Компания Huawei представила в РФ премиальную версию «умных» смарт-часов Watch GT 2. Гаджет получил улучшенный дизайн, установлено защитное 3D-стекло Corning Gorilla Glass с особой ювелирной отделкой граней, имеется несколько браслетов.
Корпус девайса изготовили с использованием керамического безеля. Новинка отличается стильными циферблатами с арабскими цифрами или насечками, в зависимости от дизайна. В первом случае браслет сделан из металла, во втором – из синтетического материала. Покупателям предложат две модели: с 42-мм корпусом тона «золотой шампань» и с 46-мм корпусом цвета «титановый серый». Устройство работает на процессоре Kirin A1, аккумулятор обеспечивает автономность на протяжении семи суток у модели с большим циферблатом и 14 суток у меньшего собрата. Часы имеют HD AMOLED- экран разрешением 454 x 454 (46-мм) и 390 390 точек (42-мм) соответственно.

Среди опций предусмотрен оптический сенсор мониторинга сердечного ритма, акселерометр и гироскоп. Технология TruSeen 3.5 обеспечивает возможность отслеживать работу сердца в режиме реального времени. В РФ «умные» смарт-часы Huawei Watch поступят в продажу с 14 февраля в магазинах китайского производителя по 19,99 тыс. рублей за версию с увеличенным корпусом, более компактный вариант стоит 18,99 тыс. рублей.



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