Россиянин Абдулвахабов подерется с экс-бойцом UFC Диасом за пояс чемпиона ACA

Россиянин Абдулвахабов подерется с экс-бойцом UFC Диасом за пояс чемпиона ACA

30.01.2020, 18:30, Новости дня

В Санкт-Петербурге на турнире ACA 106 состоится бой за вакантный титул в легком весе между экс-чемпионом ACB россиянином Абдул-Азизом Абдулвахабовым и бразильцем Хакраном Диасом. Поединок пройдет 27 марта.

На счету Абдулвахабова 17 побед, из которых 13 он одержал досрочно. Дважды в профессиональной карьере он терпел поражения. У бразильского бойца за спиной 25 побед и три поражения. В марте прошлого года Диас сенсационно победил Устармагомеда Гаджидаудова.

Отметим, что бразилец с 2012-го по 2017 год выступал в UFC.

Источник: Вести



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