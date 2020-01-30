СМИ сообщили о снятии Собчак с рейса во Внуково

Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в московском аэропорту Внуково после устроенного ей скандала в связи с задержкой вылета, сообщают СМИ.
Источник заявил, что Собчак должна была отправиться в Санкт-Петербург рейсом «России», однако вылет задержали, хотя пассажиры уже сидели в салоне. После этого Собчак якобы встала и заявила, что не собирается пристегиваться и отказывается лететь, информирует «Лайф».
К самолету подали трап, сотрудники транспортной полиции составили на Собчак протокол и ушли.
Рейс все еще не вылетел во Внуково, все пассажиры в салоне.
Также опубликовано видео, на котором видно, как Собчак одевается и выходит.
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