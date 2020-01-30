«Поезда в Крым не остановим». В России отреагировали на новые санкции США, ЕС и Канады

В Министерстве иностранных дел России назвали введение Евросоюзом, Канадой и США новых санкций за агрессивные действия в отношении Украины «нелепой попыткой давления». Об этом 30 января заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, цитирует её издание ТАСС.

По словам Захаровой, подобные действия «не приносили нужных Вашингтону и Оттаве результатов раньше и не принесут их и сейчас».

Она отметила, что никакие санкции не могут остановить железнодорожное сообщение между Крымом и Россией.

Также Захарова добавила, что Россия не оставит введение Евросоюзом санкций по отношению к крымским чиновникам без зеркального ответа.

28 января Европейский союз опубликовал решение внести в санкционный список фамилии семи человек, причастных к незаконным выборам в сентябре 2019 года в аннексированном Крыму.

29 января США расширили санкционный список против России, добавив в него восемь физических и одно юридическое лицо. Ограничения ввели против транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс», чьи пассажирские поезда курсируют в аннексированный Крым по мосту через Керченский пролив. Также в перечне есть генеральный директор компании Александр Ганов.

29 января Канада также ввела экономические санкции против шести человек, причастных к организации в сентябре 2019 года «выборов» в аннексированном Россией Крыму.

Россия аннексировала Крым после незаконного «референдума» 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

8 сентября 2019 года в Крыму «выбирали» членов «парламента» и органы местной «власти»

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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