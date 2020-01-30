Путин заявил о необходимости наказывать чиновников за хамство строже, чем обычных людей

Путин заявил о необходимости наказывать чиновников за хамство строже, чем обычных людей

30.01.2020, 18:30, Новости дня

Президент Владимир Путин заявил, что наказание за хамство для чиновников должно быть строже, чем для обычных людей.

«Нужно строже подходить к тем людям, которые, как вы сказали, хамят, но при этом занимают какое-то должностное положение», – сообщил глава государства на встрече с общественностью, комментируя слова одного из участников встречи о принятии закона по противодействию хамству, передает РИА «Новости».

Также глава государства отметил, что в РФ уже существуют законы, защищающие честь и достоинство граждан вне зависимости от их служебного положения или прежних заслуг.

«Перед законом все должны быть равны, и нужно просто эффективно использовать эти инструменты», – подчеркнул Путин.

«Действующий закон позволяет принимать необходимые решения и в отношении таких должностных лиц, которых нужно выметать из органов власти и управления», – заключил он.

В январе в Сети распространилось видео, на котором глава Чувашии михаил Игнатьев вынуждает офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины во время торжественной церемонии.

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев назвал поведение экс-главы Чувашии недопустимым. При этом сам Игнатьев заявил, что относится к сотрудникам МЧС уважительно, и отверг домыслы и слухи о «непочтительном отношении» к ним.

Произошедшее с офицером МЧС представитель главы Чувашии назвал дружеской шуткой.

Позже указом президента РФ Владимира Путина Игнатьев был уволен.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В "Прямом эфире" – попытка разобраться в таинственных обстоятельствах гибели группы из десяти студентов Куйбышевского авиационного института на Кольском полуострове — в районе перевала Чивруай в 1973 году. Следствие завершилось достаточно быстро, официальной версией гибели назвали переохлаждение, хотя загадок в этом деле до сих пор немало, а само оно до сих пор засекречено. Известно, что нашли […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика