Путин заявил о необходимости наказывать чиновников за хамство строже, чем обычных людей

Президент Владимир Путин заявил, что наказание за хамство для чиновников должно быть строже, чем для обычных людей.

«Нужно строже подходить к тем людям, которые, как вы сказали, хамят, но при этом занимают какое-то должностное положение», – сообщил глава государства на встрече с общественностью, комментируя слова одного из участников встречи о принятии закона по противодействию хамству, передает РИА «Новости».

Также глава государства отметил, что в РФ уже существуют законы, защищающие честь и достоинство граждан вне зависимости от их служебного положения или прежних заслуг.

«Перед законом все должны быть равны, и нужно просто эффективно использовать эти инструменты», – подчеркнул Путин.

«Действующий закон позволяет принимать необходимые решения и в отношении таких должностных лиц, которых нужно выметать из органов власти и управления», – заключил он.

В январе в Сети распространилось видео, на котором глава Чувашии михаил Игнатьев вынуждает офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины во время торжественной церемонии.

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев назвал поведение экс-главы Чувашии недопустимым. При этом сам Игнатьев заявил, что относится к сотрудникам МЧС уважительно, и отверг домыслы и слухи о «непочтительном отношении» к ним.

Произошедшее с офицером МЧС представитель главы Чувашии назвал дружеской шуткой.

Позже указом президента РФ Владимира Путина Игнатьев был уволен.

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