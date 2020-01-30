Сенаторы США призывают Грузию вернуться на путь демократических реформ

Соединенные Штаты, возможно, будут вынуждены переосмыслить партнерство с Грузией, в случае если Тбилиси не возобновит демократические реформы. Об этом говорится в письме премьер-министру Грузии Георгию Гахария, авторами которого являются сенатор-республиканец, председатель Комитета по международным отношениям Джеймс Риш (James E. Risch) и лидер меньшинства в Подкомитете по вопросам Европы и региональной безопасности, сенатор-демократ Джин Шахин (Jeanne Shaheen).

В письме, датированном 29 января, говорится об обеспокоенности в связи с политическими процессами, которые свидетельствуют об «ослаблении грузинской демократии». В частности, речь идет о «приверженности Грузии нашим общим ценностям» – сенаторы упоминают отказ властей от проведения обещанной избирательной реформы, силовой разгон мирных акций протеста, факты применения физического насилия и уголовные дела против оппозиционеров, спорные назначения судей в Верховный Суд.

«Мы также опасаемся, что отсутствие прогресса в реформах и усиление конфронтации внутри Грузии откроет путь для большего вмешательства России в дела страны и региона. Чем дольше будут продолжаться эти действия, тем больше возрастут риски для безопасности Грузии, и нам, возможно, придется переосмыслить наше партнерство», – пишут американские политики.

«Независимая и демократическая Грузия имеет много международных сторонников, и мы очень хотели бы продолжать помогать вашей стране. Однако мы заинтересованы в поддержке экономического и политического развития Грузии, только если мы сможем рассчитывать на Грузию как на стабильного, надежного и демократического партнера в этом начинании. Мы искренне надеемся, что в условиях существующего отхода, вы сумеете быстро осуществить разворот и выполнить обещания, данные грузинскому народу», – пишут сенаторы Риш и Шахин.

За последние полтора месяца к Гахарии обращались сенатор-республиканец Роджер Уикер, а также конгрессмены – причем как республиканцы, так и демократы – Брайан Бабин, Марквейн Маллин, Эллиот Энгел, Майкл Маккол, Адам Кинзингер и Джерри Конноли. Адам Кинзингер и Джерри Конноли дважды писали премьеру – в декабре и в январе. Во всех этих посланиях американских политиков выражали обеспокоенность в связи с политическими процессами в Грузии, и призыв провести необходимые демократические реформы.

Реакция грузинских властей

Представители власти и на этот раз заявили о «неточностях» в письме сенаторов, которые они объясняют «происками» оппозиции, якобы предоставляющей западным партнерам намеренно искаженную информацию о происходящем в Грузии.

При этом сам адресат обращений американских сенаторов и конгрессменов – премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что грузинская сторона готова дать ответы на все вопросы.

«Мы никогда не пугались острых вопросов. Всегда были готовы к соответствующим ответам на острые вопросы. Не стану разбирать, были разные письма, с разными акцентами. Еще раз подчеркиваю, вчера в Грузию прибыла посол США. В ближайшее время парламентская делегация отправится в Соединенные Штаты. Уверяю Вас, мы будем крайне активными, эффективными и при этом, объективными в отношении всего того, что вызывает сегодня такое оживление», – заявил журналистам 30 января премьер Грузии.

Проблема и решение

Грузинская оппозиция считает, что грузинские власти, и в частности председатель правящей партии, миллиардер Бидзина Иванишвили, которого оппоненты обвиняют в авторитарных амбициях, причиняют ущерб евроатлантическим перспективам страны.

«Создавая угрозу грузинской демократии, Бидзина Иванишвили ставит под удар евроатлантическое будущее нашей страны и создает угрозу для интеграции Грузии в НАТО, тем самым продвигая российские интересы в регионе», – заявили в партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

В оппозиционном политическом объединении «Лело» считают, что в ответ на критику из Вашингтона, грузинские власти в первую очередь должны внести поправки в Конституцию, обеспечивающие переход на пропорциональную избирательную систему.

«В письме сенаторов описана ситуация, которая представляет ничто иное как «захват государства». Для того чтобы страна смогла стабильно и мирно развиваться и полностью перейти на новый этап, необходимо провести справедливые выборы по пропорциональной системе», – считают в оппозиционной «Лело».

Пропорциональная система подразумевает избрание в парламент депутатов только по партийным спискам, т.е. без мажоритариев. Примечательно, что под давлением массовых протестов правящая партия Грузии еще в июне прошлого года дала обещание провести реформу избирательного законодательства, хотя в ноябре 2019 года депутаты-мажоритарии от правящей «Грузинской мечты» не поддержали соответствующий законопроект. Ряд международных партнеров Грузии, включая Соединенные Штаты, высказали разочарование тем, что так не произошло.

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