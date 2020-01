«Россияне так не умеют» — на Украине обиделись на американскую ведущую за «русский гопак»

Украинцев возмутил пост в Instagram американской телеведущей Эллен Дедженерес, в котором она назвала их соотечественников из национального ансамбля имени Павла Вирского, которые танцевали гопак, русскими. Как передаёт «Телеканал новин 24», на ошибку ведущей сразу отреагировали как сами танцоры, так и украинское посольство в США, в котором заявили, что русские так танцевать не умеют.



Популярная американская телеведущая Эллен Дедженерес опубликовала видео выступления украинского национального ансамбля имени Павла Вирского в своём Instagram. Однако, как пишет «Телеканал новин 24», она сделала репост с российской страницы и подписала видео: «Только посмотрите на этих русских».

На видео, которое запостила телеведущая Эллен, участники ансамбля готовятся к концерту.





На ошибку ведущей сразу отреагировали сами танцоры. Они опубликовали историю, в которой обратили внимание на то, что они с Украины.

«Из положительного: Эллен Дедженерес запостила ансамбль Вирского. Из отрицательного: с российской страницы. Очень жаль, что такие ситуации случаются до сих пор», — написали танцовщики.

Они порадовались, что их могут увидеть 82 миллионов человек, которые подписаны на страницу шоу Эллен Дедженерес, а также предлагают всем перейти по ссылке и написать, что ансамбль на самом деле с Украины.

Пост телеведущей прокомментировали и в посольстве Украины в США.

«Украинцы являются большими поклонниками The Ellen Show. Уважаемая Эллен, видео, которое вы опубликовали, — это известный украинский танец «Гопак», он не российский», — говорится в сообщении.

В посольстве также добавили, что русские никогда не смогут так танцевать, и ансамбль Вирского может доказать это в студии шоу.

