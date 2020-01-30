Путин: поправки в Конституцию не затронут самостоятельность местного самоуправления

Обсуждаемые поправки в Конституцию РФ не затронут самостоятельность местного самоуправления в России.
Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировал президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета по развитию местного самоуправления.
Он подчеркнул, что все ветви власти будут строго следовать 1-й и 2-й статьям Конституции, в которых гарантируется самостоятельность местного самоуправления, обеспечивая для каждого российского муниципалитета такие условия, при которых он мог работать качественно и с максимальной пользой для населения.
Президент отметил важность такого вида управления, поскольку именно там фокусируется абсолютное большинство национальных проектов и поэтому, по его словам, их роль в реализации данных планов возрастет многократно.
В связи с этим глава государства поручил начать разработку проекта новых основ государственной политики в сфере развития местного самоуправления на период до 2030 года, отметив, что прежде всего необходимо укрепить муниципальные образования финансово.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В "Прямом эфире" – попытка разобраться в таинственных обстоятельствах гибели группы из десяти студентов Куйбышевского авиационного института на Кольском полуострове — в районе перевала Чивруай в 1973 году. Следствие завершилось достаточно быстро, официальной версией гибели назвали переохлаждение, хотя загадок в этом деле до сих пор немало, а само оно до сих пор засекречено. Известно, что нашли […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Во Франции жертвами наводнений стали четыре человека / 25 ноября
- Названа зарплата Медведева на посту зампреда Совбеза / 30 января
- Суд отказался отправлять в СИЗО нового фигуранта дела Baring Vostok / 20 декабря
- В Волгоградской области ребенок выполз из дома и замерз насмерть / 9 декабря
- ГПУ предлагает Кабмину пересмотреть штрафы за нарушение пожарной безопасности / 14 декабря
- На Закарпатье поезд протаранил грузовик, есть погибшие / 27 января
- Потушить не могут: горит единственный в России авианосец «Адмирал Кузнецов» / 13 декабря
- Программой «Доступные лекарства» воспользовались более 1,71 млн пациентов — Нацслужба здоровья Украины / 16 декабря