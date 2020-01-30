Путин: поправки в Конституцию не затронут самостоятельность местного самоуправления

Путин: поправки в Конституцию не затронут самостоятельность местного самоуправления

30.01.2020, 18:30, Новости дня

Обсуждаемые поправки в Конституцию РФ не затронут самостоятельность местного самоуправления в России.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировал президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета по развитию местного самоуправления.

Он подчеркнул, что все ветви власти будут строго следовать 1-й и 2-й статьям Конституции, в которых гарантируется самостоятельность местного самоуправления, обеспечивая для каждого российского муниципалитета такие условия, при которых он мог работать качественно и с максимальной пользой для населения.

Президент отметил важность такого вида управления, поскольку именно там фокусируется абсолютное большинство национальных проектов и поэтому, по его словам, их роль в реализации данных планов возрастет многократно.

В связи с этим глава государства поручил начать разработку проекта новых основ государственной политики в сфере развития местного самоуправления на период до 2030 года, отметив, что прежде всего необходимо укрепить муниципальные образования финансово.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В "Прямом эфире" – попытка разобраться в таинственных обстоятельствах гибели группы из десяти студентов Куйбышевского авиационного института на Кольском полуострове — в районе перевала Чивруай в 1973 году. Следствие завершилось достаточно быстро, официальной версией гибели назвали переохлаждение, хотя загадок в этом деле до сих пор немало, а само оно до сих пор засекречено. Известно, что нашли […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика