Мнение: Пожар на танкере Zoya 1

Мнение: Пожар на танкере Zoya 1

30.01.2020, 18:30, Разное

У побережья ОАЭ горит https://www.zerohedge.com/markets/us-navy-confirms-incident-coast-uae-oil-tanker-burns танкер "Zoya 1" под панамским флагом. Пожар на танкере произошел вскоре после того, как хуситы обстреляли https://www.zerohedge.com/geopolitical/yemens-houthis-launch-failed-missile-attack-saudi-aramco-facility баллистическими ракетами объекты Saudi Aramco в Джизане.
Саудиты отчитались, что смогли на этот раз отразить атаки, сбив несколько ракет.

Экипаж танкера эвакуирован. Есть сведения, что до произошедшего, морякам на танкере не платили 4 месяца.
Спасательные службы предполагают, что пожар, который до сих пор не потушен https://twitter.com/guyelster/status/1222593863552053251 / https://twitter.com/search?q=UAE%20Tanker&src=typed_query&f=live, стал следствием нарушений техники безопасности во время штатного обслуживания.
На танкере нет груза сырой нефти и в районе эмирата Шарадж он проторчал почти весь 2019-й год.

Но разумеется гуляют и версии о том, что "это снова Иран напал", "напали хуситы", "новая провокация против Ирана", "возобновление танкерной войны" и т.д.


Экипаж Zoya 1 требует вернуть зарплату.

Источник: Colonel Cassad



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В "Прямом эфире" – попытка разобраться в таинственных обстоятельствах гибели группы из десяти студентов Куйбышевского авиационного института на Кольском полуострове — в районе перевала Чивруай в 1973 году. Следствие завершилось достаточно быстро, официальной версией гибели назвали переохлаждение, хотя загадок в этом деле до сих пор немало, а само оно до сих пор засекречено. Известно, что нашли […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика