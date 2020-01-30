Мнение: Пожар на танкере Zoya 1

У побережья ОАЭ горит https://www.zerohedge.com/markets/us-navy-confirms-incident-coast-uae-oil-tanker-burns танкер "Zoya 1" под панамским флагом. Пожар на танкере произошел вскоре после того, как хуситы обстреляли https://www.zerohedge.com/geopolitical/yemens-houthis-launch-failed-missile-attack-saudi-aramco-facility баллистическими ракетами объекты Saudi Aramco в Джизане.

Саудиты отчитались, что смогли на этот раз отразить атаки, сбив несколько ракет.

Экипаж танкера эвакуирован. Есть сведения, что до произошедшего, морякам на танкере не платили 4 месяца.

Спасательные службы предполагают, что пожар, который до сих пор не потушен https://twitter.com/guyelster/status/1222593863552053251 / https://twitter.com/search?q=UAE%20Tanker&src=typed_query&f=live, стал следствием нарушений техники безопасности во время штатного обслуживания.

На танкере нет груза сырой нефти и в районе эмирата Шарадж он проторчал почти весь 2019-й год.

Но разумеется гуляют и версии о том, что "это снова Иран напал", "напали хуситы", "новая провокация против Ирана", "возобновление танкерной войны" и т.д.



Экипаж Zoya 1 требует вернуть зарплату.

Источник: Colonel Cassad

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