«Это максимум, что могут получить палестинцы, и им надо соглашаться» — востоковед Сергей Серегичев о «сделке века» Трампа

28 января Президент США Дональд Трамп огласил свой план мирного урегулирования израильско-палестинского конфликта. Так называемая «сделка века» предполагает сосуществование Израиля и Палестины, сохранение Иерусалима неделимой столицей Израиля, а также статус-кво Храмовой горы со свободным доступом к ней представителей всех религий, разоружение палестинской группировки ХАМАС и создание полностью демилитаризованного палестинского государства.

О том, можно ли считать план Трампа реализуемым, как сделка может повлиять на будущее Палестины, а также при каких условиях палестинцы могли бы на нее пойти, The Insider рассказал кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ и эксперт института Ближнего Востока Сергей Серегичев.

Предложив данный план, Трамп хотел сказать, что остается два варианта: либо все принимают этот, либо США умывают руки, и Израиль делает с палестинцами то, что считает нужным, действуя в своих национальных интересах. Все понимают, что прежний вариант палестино-израильского регулирования неработоспособен, его различные модификации и варианты не сильно отличаются друг от друга.

План Трампа реалистичен: он обошел острые углы. Палестинцы хотели получить столицу Восточный Иерусалим — получат. Старый Город — в совместном управлении. То есть он предлагает такое государство-подросток: оно может само конфетки делать, фантики может выкидывать, но не может иметь рогаток, не может дружить с теми, у кого есть рогатки, не может их приглашать к себе домой без разрешения мирового сообщества. Во всем остальном — пожалуйста.

Этот вариант Трампа — единственное, что можно сделать. Палестинцы заявят, что он произраильский, в Израиле найдутся те, кто заявит, что он пропалестинский. Но Нетаньяху проломит сопротивление: это максимум, что мог выторговать Израиль, и он это понимает. Хотелось бы, чтобы и палестинцы это поняли, потому что дальше они получат только смерть и разрушение, так как они всем уже порядком надоели. В Сирии они кинули правительство Асада, которое о них заботилось, частично перешли на сторону боевиков. В Иордании 50% населения — палестинские беженцы, поэтому Абдалла II за них так переживает. Лагеря беженцев — это фактически государство в каждом арабском государстве, это серьезная проблема.

Надо понимать, что палестинская проблема использовалась арабскими странами с одной единственной целью —уничтожение государства Израиль. Это единственное адекватное разрешение израильско-палестинского конфликта с точки зрения арабского мира. Там идут споры: детей оставлять или с детьми уничтожать? А беременные — их оставить или второй Холокост устроить? Есть гуманисты, которые говорят, что беременных можно на пароход посадить и в Европу выслать, а мужчин уничтожить.

Палестинцам давно пора понять: за них уже никто впрягаться не будет. Я не знаю ни одного дипломата из России, как и из других стран, который взял бы в руки автомат и пошел бы воевать за палестинских беженцев. Нет, мы осудим план Трампа, но больше ничего делать не станем. Мы ничего не предпримем, если там начнут массово вырезать палестинцев под предлогом борьбы с терроризмом. Они хотят спокойной и счастливой жизни, и у них появилась эта возможность. Я бы на месте Абу Мазена спросил у палестинских матерей, чего они хотят. Воевать и умереть в этой заведомо проигрышной войне? Или чтобы внуки и правнуки были счастливы? Это главный вопрос, который никто сейчас не задает, все обсуждают плюсы и минусы плана Трампа. Возможно, рядовые палестинцы выберут мир, но для Абу Мазена это, конечно, конец карьеры.

Палестинцы хотели независимость? Они ее получат. В усеченном варианте? Да, но зачем им нужна армия? Эту армию все равно Израиль на запчасти разберет. Им будет разрешено иметь свою полицию, израильские силы безопасности будут в критической ситуации помогать. Думаю, если палестинцы примут этот план и начнут его реализовывать, то будет заключен дополнительный межгосударственный договор. Возможно, Израиль возьмет на себя оборону границ Палестинского государства. Лучше жить в таком государстве, чем красиво лежать на безымянном кладбище в безымянной могиле. Монако же не комплексует по поводу того, что французы и итальянцы обеспечивают его безопасность. Ватикан тоже смирился. Лихтенштейн тоже не переживает по поводу своей маленькой территории. Почему Палестина должна переживать?

Я не думаю, что сделка окажет большое влияние на внутренние выборы в Израиле. Левые, может быть, и проиграют, но и часть правых против Нетаньяху. Пропагандистский эффект от удачной сделки быстро выдуется, причем может быть и обратная ситуация — палестинцы будут демонстрировать мускулы: ФАТХ, ХАМАС, нападение на израильских пограничников, попытки незаконного проникновения на территорию Израиля. Так что, возможно, ситуация безопасности для жителей, которые находятся в приграничных к Сектору Газа районах, резко ухудшится. Все зависит от того, как будет поступать Нетаньяху. Он ждет полноценной реакции палестинцев. Если они полностью отвергают сделку, то у Нетаньяху руки развязаны, он может дать ЦАХАЛ команду очень жестко отвечать и делать то, что в Израиле до него никто не делал, — во время активных военных действий вести избирательную кампанию. Почему бы и нет?

ХАМАС может сколько угодно говорить: «Мы обманули Израиль, они не знают, где наша база». Да все всё знают, просто у них эти базы замаскированы под гражданские объекты. Вот классический пример: наверху детский садик, а внизу мастерская по производству ракет «Кассам». Если им надо, то они вместе с детским садиком мастерскую накроют. Это будет большая кровь, но тут все зависит от палестинцев. Хотят получить смерть? Получат. Быстро, оперативно, жестко и кроваво. Хотят получить жизнь? Получат. Возможно, будут получать финансовую помощь от Израиля в течение переходного периода. Израиль хочет мира, но он готов к войне.

Палестинцы отказываются от сделки? Тогда, возможно, начнутся тектонические изменения в самом палестинском обществе, могут свергнуть не только ХАМАС, но и Абу Мазена. Такой вариант маловероятен, но если Абу Мазен будет говорить: «Мы будем до последнего палестинского ребенка сражаться с израильтянами», то после этого там, конечно, начнется «арабская весна» — обратите внимание, что «арабская весна» была везде, кроме Палестинской автономии. Палестинцы оказались заложниками в руках у своего некомпетентного, непрофессионального руководства, которое к тому же предельно коррумпировано. Абу Мазен только говорит, что он за палестинский народ, но реально никак не помогает палестинцам. Он либо может войти в историю как человек, который все-таки добился независимости палестинского государства в этих тяжелых условиях, либо как человек, который убил палестинцев.

Палестинцы оказались заложниками в руках у своего некомпетентного, непрофессионального руководства, которое к тому же предельно коррумпировано

В ближайшие полгода все станет понятно. Либо палестинцы начнут соглашаться, выторговывая себе определенные уступки, либо Израиль просто распустит палестинскую автономию и добьет там остатки ХАМАСа и ФАТХа, а арабские государства и, затем Европу, ждет новый виток беженцев. Немцам, например, очень не хватает беженцев, французы жалуются, что очень мало иммигрантов.

Для профессионального дипломата нет ничего хуже, чем успешное разрешение конфликта. Почему? Потому что больше туда никого в командировку не пошлют, эта тема закрывается, только историки будут ей заниматься. Никто не поедет в Швейцарию или в США, не будет долго и нудно в шикарных пятизвездочных отелях обсуждать с арабскими и европейскими коллегами нюансы арабо-израильского регулирования, потому что все, оно уже состоялось. Представляете, сколько карьер порушится?

В мире науки есть Нобелевская премия, в мире кино — «Оскар», а в мире дипломатов — успешное урегулирование палестино-израильского конфликта. Лавров с Путиным, думаете, не хотели бы эти лавры получить? Хотели бы, конечно. Макрон тоже хотел. Все хотели, но только у Трампа может получиться. Я предполагаю, что Трамп, как опытный переговорщик, еще не все карты выложил. Он, в случае чего, скажет: «Здесь можем подкорректировать так, а здесь — так». Сейчас посмотрим, как поведет себя мировое сообщество — либо эгоистично, заботясь о своих дипломатических интересах, либо пойдет по пути гуманизма и учтет интересы палестинцев. Думаю, сейчас Госдума должна выпустить заявление о неприемлемости этого плана, Совет Федерации тоже будет намекать, чтобы Путин высказался. Пока наши занимают осторожную позицию — иначе, если план вдруг выгорит, мы окажемся в дураках.

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Последнее: 28 января Президент США Дональд Трамп огласил свой план мирного урегулирования израильско-палестинского конфликта. Так называемая «сделка века» предполагает сосуществование Израиля и Палестины, сохранение Иерусалима неделимой столицей Израиля, а также статус-кво Храмовой горы со свободным доступом к ней представителей всех религий, разоружение палестинской группировки ХАМАС и создание полностью демилитаризованного палестинского государства. О том, можно ли считать […]