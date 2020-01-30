«Это женская обида и злость». Остапчук прокомментировал заявление жены о его изменах

Украинский телеведущий, экс-участник «Танцев со звездами» на «1+1» Владимир Остапчук, находящийся в процессе развода с Еленой Войченко, обнародовал в Instagram пост, в котором заверил, что не благодарен за совместные годы и детей жене, Елене Войченко.

«Привет, страна!⠀ Да, я знаю, что вы думаете «А почему же он молчит?» после интервью бывшей супруги одному из телеканалов страны о разводе и причинах. Для меня так же, как и для вас, стало полным шоком это видео. Я никогда не хотел бы, чтобы личные отношения двоих людей обсуждала вся страна. Хоть я и достаточно публичный человек, но есть зона безопасности, за которой начинаются сценарии ток-шоу, взаимных обвинений и прочего ужаса. А этого я не пожелал бы и врагу», – отметил он.

По словам телеведущего, он может понять и оправдать такой эмоциональный поступок жены.

«Это женская обида и злость. Потому что мы знакомы с 17 лет, потому что мы были вместе почти 14 лет и, возможно, она еще не свыклась с новым статусом и самостоятельной жизнью. Вот и решилась на отчаянный шаг. Я это понимаю. Но как и прежде могу сказать: я безумно благодарен Елене за наши 12 лет брака, длинный путь и совместные успехи, за то, кем я стал сейчас и жизнь в разных странах, но самое главное – наших прекрасных детей», – написал он.

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Привет, страна. * Да, я знаю, что вы думаете «а почему же он молчит» после интервью бывшей супруги одному из телеканалов страны о разводе и причинах. * Для меня так же, как и для вас стало полным шоком это видео. * Я никогда не хотел бы, чтобы личные отношения двоих людей обсуждала вся страна. Хоть я и достаточно публичный человек, но есть зона безопасности, за которой начинаются сценарии ток-шоу, взаимных обвинений и прочего ужаса. А этого я не пожелал бы и врагу. * Все эти 5 месяцев до сегодняшнего дня я не распространялся по поводу нашего развода и до сих пор считаю, что от такого поворота больше всего пострадают наши милые детки. * Но я могу понять и в какой-то степени оправдать такой эмоциональный поступок Елены. Это женская обида и злость. * Потому что мы знакомы с 17 лет, потому что мы были вместе почти 14 лет и, возможно, она ещё не свыклась с новым статусом и самостоятельной жизнью. Вот и решилась на отчаянный шаг. * Я это понимаю. Но как и прежде могу сказать: я безумно благодарен Елене за наши 12 лет брака, длинный путь и совместные успехи, за то, кем я стал сейчас и жизнь в разных странах, но самое главное — наших прекрасных детей. * И я бы дальше сохранял хладнокровие, но поставлен в условия, когда вынужден дать ответ. Ведь все подумают, что я отмалчиваюсь. * Нет, искренне сожалею о том, что миллионы людей впутаны в непростые отношения 2 людей, смакуют, перебирают косточки и потирают руки все хейтеры. * Но прошу не делать поспешных выводов о причине развода, деталях, деньгах и слухах. * На все вопросы я отвечу эксклюзивно у «Світському житті» в эту субботу на @1plus1_ua * Спасибо. А теперь милости прошу всех оставлять гнев и хейт в комментариях.

Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk) 30 Янв 2020 в 6:16 PST

Жена Остапчука заявила, что причиной развода стали его измены.

В официальном браке Остапчук со своей супругой прожил 12 лет. На развод он подал сам.

У пары двое детей: сын Эван Александр, родившийся в марте 2018 года, и пятилетняя дочь Эмилия.

Владимир Остапчук родился 28 сентября 1984 года в Умани. Он был одним из ведущих песенного конкурса «Евровидение 2017».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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