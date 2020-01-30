Мнение: О том, как самостоятельно победить новый коронавирус

Очередная страшная угроза человечеству, похоже, успешно вырвалась за пределы Китая. Новый коронавирус 2019-nCoV обнаружен в нескольких странах, а всего его жертвами к настоящему времени стали уже 170 человек. На 6-8 тыс. заражённых.

Оптимисты рассуждают, много это или мало в масштабах земли, пессимисты посещают нотариуса, а реалисты ищут способы борьбы за свою жизнь с учётом традиций, знаний и достижений медицины. Что же из её арсенала поможет в этой борьбе?

Как установлено специалистами, в настоящее время основным источником инфекции является больной человек, в том числе находящийся в инкубационном периоде заболевания. Пути передачи инфекции: воздушно-капельный (при кашле, чихании, разговоре), воздушно-пылевой и контактный. Факторы передачи: воздух, пищевые продукты и предметы обихода, где могли остаться выделения больного, поражённые 2019-nCoV.

В общем, всё как при обычной простуде.

Но в отличие от неё, рекомендации по лечению более серьёзны.

Минздрав рекомендует в качестве препарата противовирусного действия, имеющего

достаточно широкий спектр применения при вирусных инфекциях, взрослым применять рибавирин по 200 мг 2-4 раза в день 1-2 недели. Однако к его использованию следует относиться с осторожностью, учитывая способность препарата вызывать тяжёлые побочные эффекты, включая анемию. С другой стороны, такое лечение дёшево и сердито: 200-300 руб. за упаковку.

Также есть рекомендация использовать рибавирин в комбинации с лопинавиром и ритонавиром. Последние два средства входят в состав комплексной терапии при ВИЧ-инфекции. В случае использования их против китайского коронавируса нужно принимать 400 мг лопинавира и 100 мг ритонавира в таблетках каждые 12 часов в течение 14 дней. Цена вопроса – 2-3 тыс. руб. за упаковку

Помимо того, из опыта врачей в борьбе с атипичной пневмонией, птичьим и верблюжьим гриппом следует, что интерфероны типа 1, особенно, ИФН–β могут оказывать положительный эффект. Но эти препараты нужно вводить из шприца подкожно в течение 14 дней через день (0.25 мг/мл или 8 млн МЕ, всего 7 инъекций). Цены на них варьируются в российских аптеках от 6 тыс. до 15 тыс. руб. за упаковку из пяти ампул.

В целом же, как отмечает российский Минздрав, в настоящее время отсутствуют рекомендации с позиций доказательной медицины для лечения 2019-nCoV инфекции. То есть, все препараты рекомендованы по аналогии. Применять их, или нет при подозрении на коронавирус, симптомы заражения которым – повышение температуры, кашель, одышка, утомляемость – схожи с обычным ОРВИ, каждый решает сам. Можно лишь добавить, что большинство умерших от 2019-nCoV относились к группе риска (пожилой возраст, ослабленный иммунитет) и страдали разными сопутствующими заболеваниями, включая сахарный диабет и артериальную гипертензию.

А в общем, лечение при коронавирусе примерно такое же, как и при любой другой ОРВИ – изоляция больного, симптоматическая терапия, обильное питьё. Жаропонижающие следует применять лишь при повышении температуры тела до 38,0–38,5 °C, антибиотики – только по назначению врача. Медлить с визитами к которому всё же не стоило бы, даже если в итоге 2019-nCoV обнаружен не будет. В конце концов, от осложнений сезонного гриппа каждый год умирают от 300 тыс. до 650 тыс. чел. в мире. Куда там коронавирусу!

А вы готовы к борьбе с новой китайской заразой?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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