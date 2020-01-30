Источники: США продлят исключения из санкций против Ирана

Соединенные Штаты позволят российским, китайским и европейским компаниям продолжать работу на иранских ядерных объектах, чтобы Ирану было труднееразработать ядерное оружие.

Вместе с тем они введут санкции в отношении иранского ядерного ведомства и его руководителя, сообщили в четверг анонимные источники.

Администрация Трампа, в 2018 году вышедшая из международного ядерного соглашения с Тегераном и восстановившая санкции в отношении Ирана, продлит исключения из санкций, запрещающих неамериканским компаниям вести дела с Организацией по атомной энергии Ирана.

Продление исключений на 60 дней также позволит продолжать деятельность по нераспространению на реакторе в Араке, атомной электростанции Бушер, Тегеранском исследовательском реакторе и других объектах.

«Были разногласия между Министерством финансов и Госдепартаментом. Минфин одержал верх, – рассказал знакомый с ситуацией западный дипломат. – Есть заинтересованность в дальнейших санкциях, поэтому это стало неожиданностью, но другие настаивают, что эти исключения необходимы в интересах нераспространения».

Источник в правительстве США подтвердил информацию о продлении исключений. При этом будут введены санкции в отношении Организации по атомной энергии Ирана и ее руководителя Али Акбара Салехи.

Как ожидается, Госдепартамент выступит с официальным заявлением позднее в четверг.

В ноябре Вашингтон прекратил исключения из санкций, связанных с ядерным объектом в Фордо после того, как Тегеран возобновил обогащение урана на этом подземном объекте.

В Вашингтоне велись активные лоббистские усилия в поддержку прекращения исключений. Почему было решено их продлить, пока неясно.

Санкции в отношении Салехи и ОАЭИ отразятся на иранской гражданской атомной программе, поскольку ведомство контролирует эту программу.

По словам западного дипломата, решение продлить исключения для Бушерской АЭС, вероятно, связано с тем, что работающая с ней российская компания также поставляет ядерное топливо на американские объекты.

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