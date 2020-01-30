Авиалайнер совершил экстренную посадку в Москве из-за угрозы взрыва

В четверг российский пассажирский авиалайнер совершил экстренную посадку в московском аэропорту «Домодедово». Решение о посадке было принято после того, как женщина-пассажир встала в проходе и пригрозила, что взорвет себя. По ее словам, у нее в сумке находилось взрывное устройство.
Позднее полиция не обнаружила у нее взрывного устройства, однако, оказалось, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она задержана и направлена на токсикологическую и
судебно-психиатрическую экспертизу.
Авиакомпания S7, которой принадлежит лайнер, сообщила, что самолет «Аэробус-A321» выполнял рейс в Москву из Симферополя – административного центра аннексированного Россией Крыма. На борту могли находиться до 220 пассажиров.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Ни одна поправка не будет забыта, потеряна или отвергнута без четкого профессионального обоснования, ведь за каждой поправкой стоит человек. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политолог Андрей Шутов, комментируя изменения порядка заседаний группы по поправкам в Основной закон. «С сегодняшнего дня процедура работы над поправками к Конституции изменилась – рабочую группу разделили на пять подгрупп. Каждый […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Банк «Восточный» подал иск по делу Baring Vostok на 2,5 млрд рублей / 6 декабря
- На дне рождения Зеленского первый тост говорил Разумков – СМИ / 26 января
- Станислав Зась вступил в должность генсекретаря ОДКБ / 9 января
- «Ты». Вышел трейлер второго сезона сериала Netflix о маньяке. Видео / 18 декабря
- Расшифровку черных ящиков сбитого самолета МАУ проведут в Украине / 11 января
- В Казахстане сообщили о неспособности Bek Air контролировать летную годность флота / 20 января
- Политика: Александр Девятаев: Фашисты в концлагере ломали человеческий дух / 27 января
- Участники протестов в Иране призвали к отставке руководства страны / 12 января