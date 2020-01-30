Авиалайнер совершил экстренную посадку в Москве из-за угрозы взрыва

Авиалайнер совершил экстренную посадку в Москве из-за угрозы взрыва

30.01.2020, 18:14, Новости дня

В четверг российский пассажирский авиалайнер совершил экстренную посадку в московском аэропорту «Домодедово». Решение о посадке было принято после того, как женщина-пассажир встала в проходе и пригрозила, что взорвет себя. По ее словам, у нее в сумке находилось взрывное устройство.

Позднее полиция не обнаружила у нее взрывного устройства, однако, оказалось, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она задержана и направлена на токсикологическую и
судебно-психиатрическую экспертизу.

Авиакомпания S7, которой принадлежит лайнер, сообщила, что самолет «Аэробус-A321» выполнял рейс в Москву из Симферополя – административного центра аннексированного Россией Крыма. На борту могли находиться до 220 пассажиров.



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