Главный фигурант дела Голунова арестован, несмотря на отрицание вины

Басманный суд Москвы отправил на два месяца в следственный изолятор бывшего начальника отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца в рамках уголовного дела журналиста Ивана Голунова.

Как перелает РИА Новости, такой вердикт в отношении майора полиции Ляховца, которого следствие считает организатором преступления, в ходе которого его подчиненные подбросили наркотики сотруднику СМИ, огласила судья Евгения Николаева.

Сам же Ляховец сообщил на заседании, что полностью отрицает свою вину и расценивает арест как психологическое давление на себя. Он сообщил, что ему намекнули на то, что создадут в камере особые условия, чтобы "память лучше восстановилась. По его словам, от него ждут, чтобы он "оговорил" себя и своих сотрудников.

Он также считает, что ситуация принимает неправовой оборот, поскольку освобождение Голунова – не заслуга его адвокатов, а распоряжение свыше, согласно которому должны быть наказаны пять полицейских, задерживавших журналиста.

Родственники Ляховца предлагали внести за него залог в размере полумиллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Басманный суд арестовал других фигурантов дела, экс-сотрудников полиции Романа Феофанова и Дениса Коновалова.

Всего же Следственный комитет РФ предъявил обвинения в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков пятерым бывшим сотрудникам УВД по ЗАО Москвы, среди которых, кроме Ляховца, Коновалова и Феофанова — Акбар Сергалиев и Максим Уметбаев.

Сотрудника интернет-издания Meduza Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года, как утверждала полиция, с мефедроном. Однако впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили.

Впоследствии ряд сотрудников полиции поплатились должностями за этот скандал, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Магнитогорске завершилась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным "Металлургом" и финским "Йокеритом". "Магнитка" на родном льду уступила гостям в овертайме со счетом 3:4. Одну из шайб в составе хозяев льда забросил лучший снайпер КХЛ Сергей Мозякин. Также за "Металлург" отличились Брэндон Козун и Денис Паршин. За команду из Хельсинки голами отметились Тему […]