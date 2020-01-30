Глава Крыма требует уволить вручивших батоны блокадникам из Керчи

Глава Крыма требует уволить вручивших батоны блокадникам из Керчи

30.01.2020, 18:06, Новости дня

Глава Крыма Сергей Аксенов резко негативно отреагировал на ситуацию в Керчи, где сотрудницы горсовета вручили блокадникам, живущим в этом городе, "батон" и медаль.

Фотографии были размещены в соцсетях и на сайте горсовета Керчи и вызвали негодование многих пользователей.

Позже в горсовете сказали, что это были не батоны, а караимские пироги, которые специально для блокадников испекла местная татарская община, а не разделись чиновницы потому, что у них не было времени – надо было посетить 11 блокадников, живущих в городе.

Об этом радиостанции "Говорит Москва" сказала в комментарии пресс-секретарь горсовета Керчи Диана Ушакова.

Узнав об этой истории, глава Крыма на своей странице "ВКонтакте" назвал ее "дикой". По его словам, она "выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям".

Он написал, что "такие люди не должны и не будут возглавлять органы власти", и считает, что "нужны самые жесткие меры".

Аксенов сообщил, что 31 января Госсовет Республики Крым проведет служебное расследование в отношении всех, кто принимал участие в мероприятии.

По его словам, "председатель горсовета Керчи и все депутаты должны быть уволены с занимаемых должностей, лишены депутатских мандатов и исключены из рядов партии "Единая Россия".

Источник: Вести



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