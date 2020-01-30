Путин поручил разработать проект по улучшению местного самоуправления

Путин поручил разработать проект по улучшению местного самоуправления

30.01.2020, 18:05, Новости дня

Президент Владимир Путин заявил, что на федеральном уровне необходимо значительно улучшить координацию во всем, касающемся местного самоуправления.

Глава государства поручил начать разработку проекта новых основ политики местного самоуправления, передает РИА «Новости».

Напомним, вопросы местного самоуправления обсуждались рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию в четверг.



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