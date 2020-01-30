Ксению Собчак заметили на консультации у пластического хирурга Сергея Блохинв

Ксения Собчак отправилась на консультацию к Сергею Блохину в одну из клиник в центре столицы. Очевидцы заметили телеведущую за разговором с пластическим хирургом.

По словам наблюдавших за беседой светской львицы и доктора, она появилась в медицинском учреждении примерно в 7 часов вечера. В фойе Ксению Собчак лично встретил специалист, который часто делает операции представителям шоу-бизнеса. В основном эксперт занимается пластикой лица, проводит манипуляции с грудью и различные процедуры, связанные с омоложением.

Сначала супруга Константина Богомолова разговаривала с хирургом в холле, после чего они прошли в его кабинет. По дороге туда звезда «Дома-2» вспомнила, что ходила на консультацию к другому специалисту, однако решила все-таки обратиться в эту больницу. Прием у врача длился где-то полчаса.

Миллионерша известна своим цинизмом, хладнокровием и самоиронией. Знаменитость отлично понимает, что не обладает модельной внешностью, однако регулярная критика хейтеров ее не пугает. Собчак может пошутить над собой, при этом совсем не комплексуя.

Сергей Блохин является одним из самых востребованных пластических хирургов в РФ. Многие звезды, жены бизнесменов и другие публичные личности пользуются его услугами.

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