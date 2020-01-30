Социальные выплаты проиндексируют на 3% с 1 февраля

Социальные выплаты проиндексируют на 3% с 1 февраля

30.01.2020, 18:04, Разное

Михаил Мишустин, являющийся главой российского правительства, подписал указ об индексации социальных выплат. С 1 февраля их размер увеличится на 3 процента.
Индексация должна затронуть все социальные выплаты для населения. Об этом говорится в документе, обнародованном на сайте правительства. В нем отмечается, что коэффициент индексации рассчитывается при помощи среднего процента увеличения стоимости потребительских цен в минувшем году.
«Все социальные выплаты будут в очередной раз проиндексированы на фоне данных о росте стоимости основных групп товаров для населения. Речь идет о пособиях для ветеранов труда, ветеранов боевых действий, инвалидов, ликвидаторов последствий аварии в Чернобыле, Героев РФ и СССР, а также семей, в которых есть дети. С 1 февраля на 3 процента увеличится и страховка инцидентов на производстве, а также выплаты за заболевания, появившиеся на фоне профессиональной деятельности», — говорится в сообщении.
Михаил Мишустин также подписал указ о закрытии российской границы на Дальнем Востоке. Решение было принято на фоне распространения коронавируса из Китая, количество заболевших которым достигло 7,7 тысячи человек.



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