Социальные выплаты проиндексируют на 3% с 1 февраля

Михаил Мишустин, являющийся главой российского правительства, подписал указ об индексации социальных выплат. С 1 февраля их размер увеличится на 3 процента.
Индексация должна затронуть все социальные выплаты для населения. Об этом говорится в документе, обнародованном на сайте правительства. В нем отмечается, что коэффициент индексации рассчитывается при помощи среднего процента увеличения стоимости потребительских цен в минувшем году.
«Все социальные выплаты будут в очередной раз проиндексированы на фоне данных о росте стоимости основных групп товаров для населения. Речь идет о пособиях для ветеранов труда, ветеранов боевых действий, инвалидов, ликвидаторов последствий аварии в Чернобыле, Героев РФ и СССР, а также семей, в которых есть дети. С 1 февраля на 3 процента увеличится и страховка инцидентов на производстве, а также выплаты за заболевания, появившиеся на фоне профессиональной деятельности», — говорится в сообщении.
Михаил Мишустин также подписал указ о закрытии российской границы на Дальнем Востоке. Решение было принято на фоне распространения коронавируса из Китая, количество заболевших которым достигло 7,7 тысячи человек.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Анкара собирается принять дополнительные меры, чтобы остановить нападения на мирных жителей в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии, решение на этот счет принял Совет национальный безопасности Турции на заседании под председательством президента Тайипа Эрдогана. «Будут приняты дополнительные меры против нападений, целями которых становятся мирные жители в Идлибе», – передает ТАСС текст итогового заявления. Также обсуждалась ситуация […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Президент Эстонии заявила о предпринятых против «непредсказуемой России» мерах / 13 января
- Губернатор Кемеровской области наградил свою жену медалью «За служение Кузбассу» / 22 декабря
- Московская биржа открылась снижением / 6 января
- Sunday Times — Китай отрабатывает на Тайване приёмы ведения кибервойны / 6 января
- Мужчине порезали горло в подъезде в Москве / 27 декабря
- «Я не назначаю себе премию». Витренко объяснил вознаграждение для топ-менеджеров «Нафтогазу» / 14 января
- Артисты «Аншлага» ответили на выпад участницы КВН / 24 декабря
- В Украине стало меньше безработных – Минэкономики / 21 января