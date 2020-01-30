Американский военный спутник столкнулся с нештатной ситуацией

На выведенном на орбиту с борта МКС американском военном технологическом спутнике STPSat-4 не раскрылась одна из четырех панелей солнечных батарей, сообщило НАСА.
Специалисты НАСА надеются, что температурные условия со временем помогут панели солнечной батареи раскрыться, передает ТАСС.
Спутник был выведен в четверг с использованием американской системы Cyclops. Предназначение спутника – наблюдение для нужд Пентагона.
STPSat-4 доставили на МКС в ноябре 2019 года грузовым кораблем Cygnus.
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