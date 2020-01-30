Предполагаемый организатор дела Голунова перед арестом назвал освобождение журналиста политическим решением

Бывший начальник отделению по контролю за оборотом наркотиков антинаркотического отдела УВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец назвал освобождение Ивана Голунова от уголовной ответственности политическим решением, а свое уголовное дело — «возмездием». Как передает «Интерфакс», с таким заявлением он выступил в Басманном суде. Суд принял решение арестовать Ляховца.
Следствие считает Ляховца организатором незаконного задержания Голунова и фальсификации доказательств его вины по делу о покушении на сбыт наркотиков. Мотивом их было продвижение по службе и личная выгода, считают следователи.
Ляховец вину отрицает. По его словам, в материалах дела нет сведений о причастности его и его бывших подчиненных к преступлению, «кроме показаний Голунова, других сотрудников».
«Все знают, что ситуация просто политическая, и 7 июня, после задержания Голунова, дело перешло из правовой плоскости в плоскость политическую. Всем известны, по каким причинам — и следствию — отпустили Голунова. И достаточно доказательств… Это не его заслуга и его адвоката. Просто было сказано, что пять сотрудников должны быть наказаны. Это просто такой акт возмездия», — отметил Ляховец.
Перед судом он заявил членам Общественной наблюдательной комиссии, что журналиста освободили не в связи с его невиновностью, а под давлением общественности.
Ранее бывшим сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы, задержанным в рамках дела Голунова, было предъявлено обвинение. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков.
СК просит арестовать подозреваемых. Речь идет о бывших оперативниках МВД Романе Феофанове, Максиме Уметбаеве, Акбаре Сергалиеве, Денисе Коновалове и Игоре Ляховце, участвовавших в задержании Голунова.
По версии СК, полицейские подбросили наркотики в рюкзак и квартиру Голунова и сфальсифицировали доказательства его вины.
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