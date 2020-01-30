«Черкассы». Вышел трейлер фильма о последнем украинском корабле в Крыму. Видео

«Черкассы». Вышел трейлер фильма о последнем украинском корабле в Крыму. Видео

30.01.2020, 17:54, Новости дня

видео

Видео: Dergkino Ukraine / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Львовский окружной административный суд приостановил строительство мусороперерабатывающего завода по улице Пластовой, 13 во Львове. Об этом 30 января рассказала директор юридического департамента Львовского городского совета Гелена Пайонкевич, сообщается на сайте горсовета. Суд решил приостановить действие решения исполнительного комитета, которое предоставляет разрешение на строительство мусороперерабатывающего завода. «Мы уже готовим апелляцию на это решение. Вчера на судебном […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика