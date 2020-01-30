«Черкассы». Вышел трейлер фильма о последнем украинском корабле в Крыму. Видео

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Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Львовский окружной административный суд приостановил строительство мусороперерабатывающего завода по улице Пластовой, 13 во Львове. Об этом 30 января рассказала директор юридического департамента Львовского городского совета Гелена Пайонкевич, сообщается на сайте горсовета. Суд решил приостановить действие решения исполнительного комитета, которое предоставляет разрешение на строительство мусороперерабатывающего завода. «Мы уже готовим апелляцию на это решение. Вчера на судебном […]
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