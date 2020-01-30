В Харькове произошел взрыв и стрельба – полиция

30 января в Харькове около 13.30 женщина сообщила в полицию, что возле дома на улице Кузнецкой прозвучали выстрелы и взрыв. Об этом проинформировала полиция Харьковской области.

«Полицейские предварительно выяснили, что между неустановленными лицами произошел конфликт с применением гранаты и оружия травматического типа», – рассказали в полиции.

Для поиска участников конфликта правоохранители ввели в Харькове и области специальную полицейскую операцию «Сирена».

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех к семи лет лишения свободы.

«Интерфакс-Украина» со ссылкой на Харьковскую облгосадминистрацию сообщает, что инцидент произошел возле областного дома ребенка №2. Директор учреждения Елена Чистилина рассказала, что дети и сотрудники не пострадали.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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