Ирак возобновил совместные с коалицией США операции против ИГ

Вооруженные силы Ирака заявили о возобновлении контртеррористических операций против запрещенного в РФ «Исламского государства» совместно с коалицией под руководством США.
Об этом информирует ТАСС.
На прошлой неделе в Госдепе заявляли, что операции коалиции США в Ираке «в основном поставлены на паузу».
В США также заявляли, что вывод американских войск из Ирака приведет к уходу всей международной коалиции и возобновлению активности террористической группировки «Исламское государство».
При этом иракский парламент проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны.
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