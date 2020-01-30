«Волонтеры Победы» предложили дополнить преамбулу Конституции недопустимостью фальсификации истории

Руководитель всероссийского движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова заявила, что у организации есть идея внести в текст преамбулы Конституции слова о недопустимости фальсификации истории и сохранении исторической памяти.

Об этом Амельченкова сообщила в ходе обсуждения поправок в Конституцию на Сахалине, передает «Российская газета».

Идея «Волонтеров Победы» состоит в том, чтобы внести в текст преамбулы Конституции слова о недопустимости фальсификации истории и сохранении исторической памяти. Эту инициативу поддержали и общественники. Во время выступлений они говорили о важной для Сахалина и Курил памятной дате – Дне окончания Второй мировой войны. Депутаты областной думы продвигают инициативу – сделать эту дату Днем воинской славы России-Днем Победы во Второй мировой войне, подчеркнув таким образом роль нашего государства в этих исторических событиях.

Амельченкова пояснила, что тема фальсификации истории, поднятая сахалинцами, является актуальным вопросом для России.

«В первую очередь жителей Сахалина беспокоили вопросы, связанные с противодействием фальсификации истории. Конечно, очень обидно, когда некоторые коллеги из других стран делают черное белым, белое – черным, это не может не беспокоить нас и жителей Сахалина. Предложение по внесению слов о недопустимости фальсификации истории, о сохранении исторической памяти – мы обязательно этот вопрос в рамках федеральной рабочей группы проработаем», – сазала Амельченкова, передает ТАСС.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Палата представителей США в четверг проведет голосование по двум инициативам, призванным ограничить полномочия президента Дональда Трампа по проведению военных действий в отношении Ирана на фоне повышенной напряженности в отношениях между двумя странами. Напомним, что это усиление напряженности пришлось на период после американского авиаудара, в результате которого погиб иранский генерал. Инициатива, представленная демократом Ро Ханной, запрещает […]