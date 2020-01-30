Миллиардера Минца и его сыновей обвинили в растрате 30 млрд рублей

Российский бизнесмен Борис Минц, объявленный в международный розыск, и двое его сыновей обвиняются в растрате 30 млрд рублей, сообщил источник.
Об этом информирует ТАСС.
Ранее Следственный комитет РФ попросил суд заочно Минца.
В мае 2018 года владелец инвестиционной компании O1 Group Борис Минц вместе со своей семьей переехал в Лондон.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов говорил, что со стороны экспертов, банкиров и регулирующих органов к Борису Минцу, вместе с семьей уехавшему в Лондон, накопились «большие вопросы».
В июле прошлого года суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему и от кого «человек Чубайса» сбежал в Лондон.
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