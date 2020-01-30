Мнение: Охота с луком разрешена, спасение собаки по-русски и Арбидол против ОРВИ

1. С сегодняшнего дня в России официально разрешена охота с луками и арбалетами. Ранее имела место странная ситуация, когда охотиться с ними было нельзя, а вот носить с собой в лес – можно:

https://lenta.ru/news/2020/01/30/neohota/

Теперь лук и арбалет выделяются в отдельный вид охотничьего оружия. До этого законодательство запрещало применять такое оружие стрелы во время охоты — их можно было использовать только во время соревнований при соблюдении условий хранения на спортивном объекте. При этом до вступления этого закона в силу инспекторы не могли наказать человека, задержанного в лесу с арбалетом. С 30 января он будет считаться нарушителем правил охоты.

Прежде чем начать охоту с данным оружием, его необходимо зарегистрировать в Росгвардии, а также получить охотничий билет и разрешение на хранение и ношение лука и арбалета.

Депутаты Госдумы, которые 9 месяцев назад добились принятия соответствующего закона, заявили тогда, что это делается для поддержки имиджа России «как великой охотничьей державы»:

https://tass.ru/obschestvo/6697710

Странно, что новость не вызвала такого же ажиотажа в Сети, как разрешение на сбор валежника.

2. Воодушевляющее видео спасения собаки из ледяной реки:

https://9gag.com/gag/an5GO50

Случай произошёл в Астрахани. Мужчина, вытащивший собаку, получил в процессе незначительные травмы:

https://www.metronews.ru/novosti/russia/reviews/spasi-zhunyu-astrahanec-poluchil-travmu-dostavaya-sobaku-iz-ledyanoy-vody-1636712/

В комментариях на 9gag многие написали, что ещё не включили звук, но сразу поняли, что герой видео – русский. Видимо, вовсе не потому, что дело происходит зимой, а потому, что именно от россиян ожидают подобных поступков. Один комментатор из Германии недвусмысленно намекнул, что западные мужчины на подобное не способны.

3. Интересно, победит ли когда-нибудь здравый смысл «Арбидол»?

https://piter.tv/event/Glavnij_farmakolog_Peterburga_Mi_lechim_ORVI_Kagocelom_i_bespoleznim_Arbidolom_/

Главный фармаколог Петербурга: заявил, что медики города лечат ОРВИ противозачаточным «Кагоцелом» и бесполезным «Арбидолом». Об этом специалист заявил в интервью «Доктору Питеру». Он напомнил, что сейчас реклама призывает бороться с коронавирусом при помощи данных препаратов. На самом деле они призваны стимулировать иммунитет, а лекарственные свойства подобных препаратов не доказаны. Эксперт добавил, что эффективность во всех случаях никакая.

Александр Хаджидис упомянул также ряд других препаратов. Среди них – «Ингавирин», «Полиоксидоний», «Циклоферон» и ещё как минимум десять наименований. Они особенно становятся востребованными в аптеках, когда начинается сезон ОРВИ и гриппа. Многим данные препараты назначают врачи для борьбы с респираторными вирусами.

Фармаколог уточнил, что у «Арбидола» проводились клинические исследования. Однако их оказывается недостаточно, чтобы говорить о его воздействии. Напомним, что FDA отказалась регистрировать его как лекарственное средство.

Источник: Место для дискуссий

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