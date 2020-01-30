Зарезан 16-летний актер «Ералаша»

В Волгограде зарезали 16-летнего подростка, который оказался актером из «Ералаша». Юноша умер от полученных ран в больнице.

Подросток получил ранение в драке с другим молодым человеком накануне. Прохожие пытались оказать помощь пострадавшему, однако в больнице он скончался, передает РИА «Новости».

Подозреваемого задержали вскоре после произошедшего, им оказался 20-летний местный житель.

Конфликт начался с того, что подозреваемый задел подростка плечом, проходя мимо. Тот сделал замечание и ударил его в плечо в ответ. Завязалась драка, в ходе которой злоумышленник достал нож и ударил подростка в шею.

Убитый оказался актером из «Ералаша», фамилия погибшего не называется.

Утверждается, что подозреваемый уже привлекался к ответственности за кражи, угрозу убийством и нанесение ножевых ранений. При задержании он пытался отстирать следы крови. Свою вину в преступлении он уже признал.

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