Личное: Лучшая мамочка соцсетей

Анна, «простиХоспаде», Хилькевич от изматывающего безделья в России отдыхает в Пхукете.

Устала. Трудилась. Потела. Как раб на галерах. Имеет право сидеть уже месяц на море, но вот беда — коварный коронавирус рядом!



Измерена китайская угроза. Фото: Соцсети

«Мне часто задают вопрос боимся ли мы короновируса тут в Тайланде🙈 Ну, конечно! Буквально пару дней назад на Пхукете я заметила, что число туристов из Китая заметно выросло».

Действительно, приятного мало. Китайцы бегут, сметая Хилькевич с чадом на пляже.

Вместо того, чтобы собрать использованные трусы в чемоданы и вернуться на Родину в Крым, милая писечка очень волнуется при виде китайцев. Мягко уводит своё чадо в сторону, потому что в ней целый коктейль.

«И я испытываю коктейль чувств из страха, мучений совести и неловкости, когда вижу, что мой ребёнок находится неподалёку от китайцев, и стремительно направляюсь к ним, мягко уводя в противоположную сторону своё чадо😭 неприятно( причём всем».

А как иначе объяснить асоциальное поведение Анны, которая сидит и ждёт распространения коронавируса? Мать испытывает страх, мучения совести и неловкость, но всё равно домой не летит, потому что не хочет.

Какая нужда заставляет Хилькевич рисковать ребёнком? Правильный ответ: никаких причин для этого нет.

Есть хотелки: сидеть на море, жрать грязные фрукты, пить коктейль, а ребёнок — а что ребёнок? — да срать на него! В крайнем случае, можно всегда с пьяных глаз после коктейля подбежать и отвести чадо от группы китайских товарищей.

Примерная эскортограмная маменька: счастлива сама? Счастлив ребёнок.

Источник: Лена Миро

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