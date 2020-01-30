Kubota построили футуристический трактор-беспилотник

Японская компания Kubota отпраздновала собственное 130-летие демонстрацией концептуального трактора. Если идеи, заложенные в проекте X Tractor, будут реализованы, фермерство превратится в интеллектуальное и необременительное занятие.

Трактор не требует практически никакого внимания со стороны хозяина — если не считать техобслуживания и выдачи трудовых заданий. Он снабжен системой автономного управления и искусственным интеллектом, а в движение приводится четырьмя мотор-колесами, энергию для которых способен добывать как от сторонних источников электричества, так и при помощи солнечных батарей.

Колеса могут нести на себе гусеницы, благодаря которым X Tractor может перемещаться по пересеченной местности и разворачиваться практически на месте. Кроме того, конструкция ходовой части подразумевает изменение дорожного просвета в весьма широких пределах, так что трактор способен ездить по полям, где выращивают достаточно высокие сельскохозяйственные культуры, и не повредить насаждения.

Кроме того, X Tractor умеет самостоятельно менять навесное оборудование, от типа которого зависит и характер выполняемых им задач. Он может пахать, боронить, заниматься поливом (в том числе и при помощи дождевальных установок), убирать урожай и тому подобное.

О сроках появления таких автономных тракторов на рынке в Kubota пока не говорят, но фирма считается одним из пионеров применения высоких технологий в области сельского хозяйства: японцы считают, что за их счет можно решить самые наболевшие проблемы местных фермеров.

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АвтоВести

Источник: Вести

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