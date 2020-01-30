Инфляция в Германии в январе выросла на 1,7%

Рост потребительских цен в Германии в январе, согласно предварительной оценке Федерального статистического бюро Destatis, составил 1,7% в годовом выражении.

В месячном выражении в январе отмечалась дефляция в 0,6% против инфляции в 0,5% месяцем ранее.

Оба показателя совпали с прогнозами опрошенных агентством Reuters аналитиков.

При этом инфляция в Германии, рассчитанная по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен — HICP), по предварительной оценке, в январе в годовом выражении составила 1,6%, а в месячном выражении зафиксирована дефляция 0,8%.

Аналитики ожидали годовой показатель на уровне 1,7%. Месячный показатель совпал с прогнозами экспертов.

Источник: Вести

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