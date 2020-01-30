Опубликовано видео охоты сирийского танка на террористов в Идлибе

Опубликовано видео охоты сирийского танка на террористов в Идлибе

30.01.2020, 17:30, Новости дня

В Сети опубликовано видео, на котором танк сирийской Республиканской гвардии охотится на боевиков «Фронта ан-Нусра» в провинции Идлиб.

Видно, как танк сначала подавил огневые точки, вынудив боевиков передвигаться из одного в другой дом. В итоге их блокировали в одном доме и «отправили в ад благословенным снарядом», говорится в подписи к видео, опубликованном на YouTube.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что из-за обстрелов со стороны боевиков в Сирии с 9 января были убиты более 200 сирийских военных и свыше 120 мирных жителей.

Также сообщалось, что сирийская армия отбила у боевиков стратегически важный город Маарет-Нааман на юге Идлиба.



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