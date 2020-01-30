Звезда сериала «Великолепный век» Нур Феттахоглу отказалась от макияжа

Звезда сериала «Великолепный век» Нур Феттахоглу не скрывает своего отношения к женской красоте. Популярная актриса считает, что к 40 годам жительница становится только привлекательнее, а свои слова она подтверждает отказом от макияжа.

Недавно звезда сериала «Великолепный век» Нур Феттахоглу вышла в свет, пишут турецкие СМИ, полностью отказавшись при этом от макияжа. 39-летняя звезда восхитила журналистов, при этом она с удовольствием позировала на камеру без капли косметики и не стеснялась возраста.



Поклонники, тем не менее, разошлись во мнениях касательно убеждений звезды. Многие выразили свое восхищение звезде «Великолепного века», ее смелостью и красотой, другие же отметили, что от стандартного make-up Нур Феттахоглу отказываться все же не стоило.

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