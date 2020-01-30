«У нее в сумке теракт»: пассажиры рассказали об угрожавшей взорвать самолет женщине

Пассажиры севшего сегодня в Домодедове рейса S7 сочли неадекватной женщину, которая после приземления пригрозила взорвать бомбу. В здании воздушной гавани они оказались на полтора часа позже, чем планировали, — все это время 195 человек удерживали в салоне и не давали выйти.
"Сказала, чтобы вызывали срочно ФСБ, что у нас на борту будет теракт. Она кричала, что не отдаст свою сумочку, которую прижимала к груди. Стюарды быстро подбежали, но на то, чтобы ее утихомирить, потребовалось продолжительное время. Реакция неадекватного человека, по-другому это назвать невозможно", — рассказала одна из попутчиц.
По ее словам, которые подтверждают и другие пассажиры, 35-летняя Антонина Полодиянцева была трезвой, хотя ранее сообщалось, что она закатила пьяный дебош.
"Она говорила, что у нее в сумке теракт. Неадекватная точно", — поведала девушка, летевшая тем же рейсом.
По ее словам, пассажирам из-за выходки попутчицы пришлось провести в салоне лишние полтора часа — все это время сотрудники экстренных служб готовились к штурму лайнера.
О том, что сподвигло Полодиянцеву угрожать взрывом, ничего не сообщается. Ряд попутчиков указывают на то, что после захода на посадку стюардессы попросили всех убрать сумки под кресла, а Антонина отказалась. В ходе спора она вскочила с места и заявил о взрывном устройстве.
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