Два мирных жителя в ЛНР пострадали при обстреле со стороны ВСУ

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Голубовское в Луганской народной республике (ЛНР) два мирных жителя получили ранения, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Прицельный огонь был открыт из 120-мм минометов и вооружения БМП-2 в 14.00 мск. Украинские военные выпустили четыре мины и 30 гранат. «Находясь вблизи своих домостроений, не успев укрыться от вражеского обстрела, двое мирных жителей получили ранения различной степени тяжести», – приводит слова Осадчего ТАСС.

Он добавил, что оба пострадавших госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

В результате обстрела поврежден жилой дом по адресу улица Школьная, дом 41. Представитель ЛНР уточнил, что огонь велся с окраины населенного пункта Новотошковское военнослужащими 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Осадчий добавил, что обострение ситуации в районе Голубовского связано с потерей контроля штабом так называемой «операции объединенных сил» (ООС) над 93-й бригадой, командир которой «отказывается выполнять приказы вышестоящего командования и соблюдать режим прекращения огня». Он добавил, что Народная милиция намерена дать адекватный ответ на действия украинских силовиков.

Осадчий призвал международных наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировать факты нарушения перемирия, а также принудить военно-политическое руководство Украины прекратить провокационные действия на линии соприкосновения, которые направлены на эскалацию конфликта.

Он отметил, что по данным военных ЛНР, украинские силовики готовят постановочный обстрел в районе Голубовского для компрометации ЛНР перед предстоящей встречей Контактной группы в Минске.

Ранее ДНР заявила о шестикратном увеличении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ, позже в ДНР сообщили, что артиллерия ВСУ открыла огонь по Донецку.

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