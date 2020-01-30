Клишас поддержал закрепление семейных ценностей в преамбуле Конституции

Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении корректировок в Основной закон Андрей Клишас поддержал закрепление в преамбуле Конституции пункта о защите семейных ценностей. Об этом пишет «Интерфакс».

В частности, предлагается закрепить понятие семьи как «союза мужчины и женщины». Такая формулировка была предложена на общественных слушаниях по поправкам в Конституцию.

«Я положительно отношусь к этим предложениям, мы сейчас обсуждаем это на заседаниях рабочей группы. Мы пришли к выводу о том, что ничего не препятствует внесению изменений в преамбулу. Я считаю, что это вполне допустимо, это моя личная позиция. Я поддерживаю такого рода дополнения в преамбулу, текстовка еще подлежит обсуждению, но сама идея мне кажется очень разумной», —заявил Клишас журналистам.

Как отмечает агентство, в Семейном кодексе России определения семьи нет. Оно есть в федеральном законе «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». Там семья определяется как «лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство».

Ранее в преамбуле Основного закона предлагалось также закрепить статус России как «державы-победительницы» в Великой Отечественной войне и важную роль гражданского общества.

Сейчас текст преамбулы Конституции выглядит так:

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации».

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