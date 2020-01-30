В Москве скончалась актриса из комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» Светлана Агеева

В Москве в одной из больниц скончалась звезда фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» Светлана Агеева. Долгое время она боролась с болезнью, рассказали в сотрудники Липецкого драматического театра, подтвердив кончину актрисы.

Светлана Агеева ушла из жизни 28 января на 79-ом году жизни, но известно об этом стало только сейчас. В последние дни жизни артистка находилась в больнице и постоянно жаловалась на самочувствие. При этом точный диагноз, из-за которого умерла звезда, пока не разглашается.

Известность Светлана Агеева получила после съемок в комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». В картине она сыграла роль беременной девушки. Несмотря на яркую внешность и харизму, значимых ролей актриса получить более так и не смогла. О дате прощания со звездой и дате похорон станет известно позже.

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