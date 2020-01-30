Спикер парламента Хакасии объяснился за высказывание о депортации калмыков

Спикер парламента Хакасии объяснился за высказывание о депортации калмыков

30.01.2020, 17:19, Новости дня

Спикер парламента Хакасии Владимир Штыгашев, ранее якобы заявивший о том, что Сталин депортировал калмыков в 1943 году, чтобы спасти от воевавших на стороне Вермахта сородичей, заявил, что не оправдывал депортацию этого народа.

«Я никого не уполномочивал в искаженном виде транслировать в СМИ мои высказывания, взятые из контекста. Тем более, делать выводы, которые мне чужды. Нет и не было никакого оправдания калмыцкой депортации», – сказал Штыгашев на видеозаписи, опубликованной РИА «Калмыкия».

Он добавил, что сожалеет, что сказанное им задело чьи-то чувства. В ходе своего обращения он пожелал процветания калмыцкому народу, а также от лица своей семьи выразил благодарность калмыцким офицерам за спасение от расправы в годы войны.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Львовский окружной административный суд приостановил строительство мусороперерабатывающего завода по улице Пластовой, 13 во Львове. Об этом 30 января рассказала директор юридического департамента Львовского городского совета Гелена Пайонкевич, сообщается на сайте горсовета. Суд решил приостановить действие решения исполнительного комитета, которое предоставляет разрешение на строительство мусороперерабатывающего завода. «Мы уже готовим апелляцию на это решение. Вчера на судебном […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика