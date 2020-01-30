Спикер парламента Хакасии объяснился за высказывание о депортации калмыков

Спикер парламента Хакасии Владимир Штыгашев, ранее якобы заявивший о том, что Сталин депортировал калмыков в 1943 году, чтобы спасти от воевавших на стороне Вермахта сородичей, заявил, что не оправдывал депортацию этого народа.

«Я никого не уполномочивал в искаженном виде транслировать в СМИ мои высказывания, взятые из контекста. Тем более, делать выводы, которые мне чужды. Нет и не было никакого оправдания калмыцкой депортации», – сказал Штыгашев на видеозаписи, опубликованной РИА «Калмыкия».

Он добавил, что сожалеет, что сказанное им задело чьи-то чувства. В ходе своего обращения он пожелал процветания калмыцкому народу, а также от лица своей семьи выразил благодарность калмыцким офицерам за спасение от расправы в годы войны.

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